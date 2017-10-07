ВС Турции и России будут обеспечивать безопасность в сирийском Идлибе - Эрдоган

2017-10-07 14:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ВС Турции и России будут обеспечивать безопасность в сирийском городе Идлиб, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в субботу местные СМИ.

По словам Эрдогана, в центральных районах города безопасность будут обеспечивать ВС Турции, на окраинах - части ВС России.

Как сообщалось ранее, завершилась подготовка к началу новых военных операций Турции в Сирии.

Отмечалось, что операции в сирийском городе Идлибе могут начаться в ближайшие дни.

Как ожидается, они будут проведены совместно с отрядами Свободной сирийкой армии (ССА).

Отметим, что ранее в администрации президента Турции сообщили Trend, что Анкара готова противостоять любой угрозе, которая может возникнуть на ее границах.

Как отметили в администрации президента, будучи региональной державой, Турция имеет полное право действовать в рамках своих государственных и национальных интересов.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что Вооруженные силы Турции приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против террористической организации YPG.

В настоящее время на границе с Сирией дислоцировано около 25 тысяч турецких военных.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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