Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится в конце октября – министр

2017-10-07 14:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) состоится в конце октября, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции, распространенном в субботу.

Арслан отметил, что все готово для эксплуатации БТК.

БТК является для Турции одним из важных железнодорожных проектов, сказал министр.

Отметим, что ранее Ахмет Арслан сказал в интервью Trend, что БТК превратит Турцию в важный транспортный коридор.

Напомним, что железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu