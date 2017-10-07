Лукашенко подтвердил участие в сочинских саммитах

2017-10-07 14:32 | www.trend.az | 5

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося 7 октября телефонного разговора обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям на международных площадках, а также в формате двустороннего сотрудничества. Об этом передает Белта со ссылкой на пресс-службе белорусского лидера.

Владимир Путин еще раз пригласил главу белорусского государства принять участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи. Александр Лукашенко подтвердил свое участие в этих международных форумах и подчеркнул, что высокий уровень координации между Беларусью и Россией зачастую становится решающим фактором и предопределяет в конечном итоге принятие концептуальных решений по развитию интеграции.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальное состояние белорусско-российского сотрудничества и тенденции в этой сфере.

Кроме того, президенты Беларуси и России во время разговора затронули тему подготовки к проведению сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, которая намечена на 30 ноября.

Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему успехов в дальнейшей государственной деятельности.