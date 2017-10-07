Состоялась церемония награждения Бакинского Международного архитектурного конкурса (ФОТО)

2017-10-07 14:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Габале в конгресс-зале Центра Гейдара Алиева состоялась церемония награждения третьего Бакинского Международного архитектурного конкурса, организованного министерством культуры и туризма Азербайджана и Союзом архитекторов Азербайджана при содействии Международного союза архитекторов (МСА), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, известные архитекторы и художники.

На открытии вечера первый заместитель министра Вагиф Алиев рассказал об истории азербайджанского зодчества, славных традициях архитектурной школы.

Бакинский Международный архитектурный конкурс является открытым конкурсом, который проходит раз в два года. В этом году международным жюри были отобраны 156 работ из 22 стран.

В состав жюри вошли: паст-президент МСА Вассилис Сгутас (председатель жюри, Греция), бывший генеральный секретарь МСА Мишель Бармаки (Ливан), вице-президент V региона МСА Хайдер Али (Судан), член Совета I региона МСА Фредерик Раго (Франция), председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

Основная цель конкурса - выявление новых идей для реализации и развития архитектуры, поиск наиболее выразительных градостроительных, композиционных, объёмных и конструктивных решений при проектировании архитектурных зданий и сооружений; получение максимального разнообразия идей и проектов для дальнейшей практической реализации.

Конкурс проводится по восьми номинациям: "Лучший реализованный проект в области общественной архитектуры", "Лучший реализованный проект в области жилой архитектуры", "Лучший реализованный интерьер", "Лучший нереализованный проект в области архитектуры", "Лучший реализованный проект в области ландшафтной архитектуры", "Лучший проект в области реставрации и реконструкции зданий", "Лучшая публикация в области архитектуры" и "Лучшая работа в области архитектурной журналистики и критики (интернет или печaтная)". Сумма денежных призов для обладателей первого места составила 4000, второго – 2500, третьего- 1500 манатов.

От Азербайджана в конкурсе приняли участие 53 архитектора, девять были отмечены денежными призами.

В различных номинациях лучшими были признаны Наргиз Агаева, Ризван Байрамов, Магсуд Мамедов, Джахид Ализаде, Севда Новруззаде (Азербайджан), Элизабет Абало Диас и Гонсало Алонсо Нуньес (Испания), Джамило Родригес Ребело и Сусанна Александра Мартинс (Португалия), Элени Московакоу (Греция), Лустин Попеску (Румыния) и другие.

Гостям была представлена концертная программа в исполнении Азербайджанского симфонического оркестра имени Гара Гараева.

(Автор: Вугар Иманов)