В воскресенье в Баку сохранится теплая погода

2017-10-07 15:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ветер южный, днем в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 13-16, днем - 18-23, в Баку ночью - 14-16, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 7-12, днем - 19-24, в горах ночью 1-6, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)