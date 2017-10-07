Ailə TV предлагает абонентам льготные условия

2017-10-07 15:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Лето закончилось и уже наступили прохладные осенние дни. В такую погоду идеальным выбором для отдыха является телевидение и интернет. Чтобы сделать ваш выбор еще и выгодным, стоит обязательно воспользоваться акциями Ailə TV и Ailə NET.

С целью упрощения перехода к цифровому вещанию оператор кабельного телевидения Ailə TV предлагает абонентам льготные условия. Теперь всего за 60 манатов абоненты Ailə TV смогут полгода просматривать более 110 каналов в цифровом режиме, а также получить устройство CAM модуль в подарок.

Устройство CAM модуль предназначен для подключения к цифровому кабельному телевидению и в отличие от обычного HD ресивера имеет множество преимуществ.

Интернет провайдер, Ailə NET также предлагает льготные условия для перехода к широкополосному оптоволоконному интернету. Каждый новый абонент, сделав двухмесячную предварительную оплату за интернет (минимум 36 манатов), получит двухантенный WiFi роутер бесплатно.

Кабельное телевидение от Ailə TV и оптоволоконный интернет от Ailə NET доступен жителям городов Баку и Гянджа. Оптоволоконная сеть Ailə NET не зависит от телефонных линий. Кроме того, для подключения к интернету не требуется модем.