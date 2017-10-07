Арестованы лица, похищавшие в Баку памятные доски известных людей (ФОТО/ВИДЕО)

2017-10-07 15:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сотрудники органов внутренних дел задержали жителей Баку Мушвига Ахундова и Гусейна Аббасова, а также жителя Абшеронского района Кямрана Ахмедова, подозреваемых в хищении с домов, расположенных в Ясамальском и Сабаильском районах столицы, памятных досок видных деятелей Азербайджана Мамедали Шарифли и Ислама Сафарли, говорится в сообщении МВД, распространенном в субботу.

Задержанные признались в том, что 2 октября также пытались похитить в Ясамальской районе латунную памятную доску доктора филологических наук Аббаса Заманова.

Было установлено, что члены группы продали похищенные памятные доски в пункт приема металлолома. Владелец пункта также был привлечен к ответственности.

Было установлено и то, что Кямраном Ахмедовым 4 октября был похищен бюст Национального героя Фаига Рзаева, установленный во дворе школы №150.

По фактам возбуждено уголовное дело, необходимые следственные действия продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)