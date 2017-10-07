На осенней сессии ПАСЕ будут обсуждены два вопроса по Азербайджану

2017-10-07 15:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На открывающейся девятого октября осенней сессии ПАСЕ будут обсуждены два вопроса по Азербайджану – на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы», говорится в сообщении Милли Меджлиса (парламента), распространенном в субботу.

В сессии примет участие делегация Азербайджана в ПАСЕ во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым, в состав которой войдут председатель парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Вюсала Гусейнова, Севиндж Фаталиева, Ганира Пашаева, Сабир Гаджиев, Ровшан Рзаев и Сахиба Гафарова.

Депутат Милли Меджлиса, председатель комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Сахиба Гафарова примет участие в заседаниях Бюро структуры.

На пленарных заседаниях ПАСЕ будет представлен доклад по развитию Бюро и Постоянного комитета, обсуждены итоги парламентских выборов в Албании.

Также будут заслушаны и обсуждены доклады на темы «Деятельность Организации экономического сотрудничества и развития в 2016-2017 гг.», «Молодежь против коррупции».

На заседаниях выступят президенты Чехии и Албании, а также председатель Комитета министров СЕ.

На сессии в центре внимания будет вопрос «Анализ и наказание преступлений или возможного геноцида против человечности, совершаемых ИГИЛ».

В обсуждениях примут участие депутаты Милли Меджлиса, которые выразят отношение к рассматриваемым вопросам с позиции интересов Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)