Венский оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)

2017-10-07 16:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Вене состоялись грандиозный концерт Венского камерного оркестра и персональная выставка работ лауреата международных конкурсов, члена Союза художников Азербайджана Наргиз Гулиевой. Об этом Trend Life сообщил заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эюб Гулиев.

Концерт приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Австрией, и был организован Культурным центром.

В официальной части мероприятия выступили посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов, директор Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова и член австрийского парламента, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Австрия Георг Веттел. Выступающие отметили особую динамику в развитии отношений между двумя странами.

После официальной части состоялся концерт Венского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов Эюба Гулиева. В исполнении знаменитого Венского оркестра прозвучали лучшие образцы азербайджанской и западной классической музыки – произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, Вагифа Мустафазаде, Муслима Магомаева, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Штрауса, Франца Легара, Эдварда Грига, Жоржа Бизе и других.

В концерте также принимали участие лауреаты международных конкурсов - пианист Абузер Манафзаде и Айтадж Шихализаде (меццо-сопрано), которые в этом году с успехом поступили в Венский университет музыки и изящных искусств. Выступление азербайджанских и австрийских музыкантов вызвало восторг у публики.

После концерта состоялась презентация персональной выставки талантливой художницы, члена Союза художников Азербайджана, лауреата международных конкурсов Наргиз Гулиевой. Публике были представлены 12 новых работ молодой художницы, которые были посвящены истории, культуре и искусству Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)