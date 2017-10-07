Арестованы лица, похищавшие памятные доски в Баку – ФОТО

2017-10-07 16:20 | www.oxu.az | 4
Сотрудники органов внутренних дел задержали жителей Баку Мушвига Ахундова и Гусейна Аббасова, а также жителя Абшеронского района Кямрана Ахмедова, подозреваемых в хищении с домов, расположенных в Ясамальском и Сабаильском районах столицы, памятных досок видных деятелей Азербайджана Мамедали Шарифли и Ислама Сафарли.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении МВД, распространенном в субботу.
Задержанные признались в том, что 2 октября также пытались похитить в Ясамальской районе латунную памятную доску доктора филологических наук Аббаса Заманова.
Было установлено, что члены группы продали похищенные памятные доски в пункт приема металлолома. Владелец пункта также был привлечен к ответственности.
Было установлено и то, что Кямраном Ахмедовым 4 октября был похищен бюст Национального героя Фаига Рзаева, установленный во дворе школы №150.
По фактам возбуждено уголовное дело, необходимые следственные действия продолжаются.