Сопредседатели распространили заявление по итогам визита в регион

2017-10-07 16:45 | www.apa.az | 4

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти, Игорь Попов и Эндрю Шофер выступили с заявлением по итогам визита в регион.

Как сообщает АПА, в документе отмечается, что в ходе проведенных в Азербайджане и Армении переговоров сопредседатели обсудили подготовку к встрече президентов двух стран, а также вопросы, которые могут быть на ней затронуты.

«Оба президента выразили готовность к возобновлению участия в процессе переговоров по мирному урегулированию конфликта», - говорится в заявлении.

Сообщено, что в ближайшее время стороны предоставят информацию об ожидаемой встрече лидеров Азербайджана и Армении.

Отметим, завершился двухдневный визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион, во время которого они провели встречи с президентами Армении и Азербайджана.

Накануне сопредседатель Минской группы от США Эндрю Шофер посетил Нагорный Карабах.