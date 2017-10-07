Распространено заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам визита в регион

2017-10-07 16:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президенты Азербайджана и Армении подтвердили готовность восстановить переговоры для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам визита в регион, сообщает в субботу сайт организации.

В заявлении отмечается, что информация о встрече президентов будет предоставлена в ближайшее время.

С целью подготовки к предстоящей встрече глав государств сопредседатели в рамках визита в регион встретились с президентами Азербайджана и Армении.

Напомним, что 7 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, России - Игоря Попова, нового сопредседателя от США Эндрю Шефера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)