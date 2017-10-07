Полиция Баку: В митинге приняли участие 1200 человек - ОБНОВЛЕНО-1

2017-10-07 17:26 | www.apa.az | 4
Управление полиции города Баку распространило информацию в связи с проведенной сегодня в столице акцией.
Как сообщили АПА в ведомстве, 7 октября на стадионе расположенного на территории Ясамальского района спортивно-оздоровительного комплекса прошел согласованный с ИВ города Баку митинг, организованный структурой, именуемой Национальным советом демократических сил.
В продолжавшейся с 15.00 дол 17.00 акции приняли участие до 1200 (тысяча двухсот) членов и приверженцев входящих в упомянутую структуру Партии Народного Фронта Азербайджана, Классического Народного Фронта, Азербайджанской Народной партии, Партии Национальной государственности, Молодежной организации партии «Мусават», движений Демократия и Благосостояние, Союз Мусульман и «НИДА», а также ряда оппозиционно настроенных НПО.
Фактов грубого нарушения общественного порядка и правопорядка не зафиксировано.
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17.00
В Баку прошел согласованный с ИВ города Баку митинг Национального совета.
Как сообщает АПА, на акции выступили председатель Нацсовета Джамиль Гасанли, Али Керимли, Гюльтекин Гаджибейли и другие.
Число присутствующих на нынешнем мероприятии было еще меньше, чем на митинге, состоявшемся 23 сентября.
Акция прошла без инцидентов.***
15.42
В Баку проходит митинг Национального совета, согласованный с Исполнительной властью города.
Как сообщает АПА, безопасность акции обеспечивают сотрудники столичной полиции.