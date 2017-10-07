На королевский дворец в Саудовской Аравии совершено нападение

2017-10-07 17:21 | www.oxu.az | 5

На дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда в Джедде cовершено нападение, охрана предотвратила атаку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», об этом говорится в заявлении посольства США в Саудовской Аравии.

В сообщении говорится, что посольство попросило американских граждан держаться подальше от территории дворца, так как на него была совершена неудавшаяся атака.

При попытке нападения погибли двое охранников резиденции и один из нападавших.

C.Б.

