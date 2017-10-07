Распространена официальная информация в связи с митингом в Баку т.н. "Нацсовета"

2017-10-07 17:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Седьмого октября на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе Баку состоялся согласованный с городской Исполнительной властью митинг организации, называющей себя «Национальным советом демократических сил», говорится в сообщении, распространенном Главным управлением полиции города Баку.

В митинге, который длился с 15:00 до 17:00, приняли участие до 1200 членов и сторонников партии «Народного фронта Азербайджана», партии «Классического Народного фронта», «Народной партии», "Партии национальной государственности», молодежной организации партии «Мусават», движения «Демократия и процветание», Союза мусульман, «NİDA» и ряда проопозиционных неправительственных организаций.

На митинге случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка зарегистрировано не было. говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)