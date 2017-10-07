В США раскрыли планы террористов устроить «второе 11 сентября»

2017-10-07 17:43 | www.oxu.az | 4

Трое сторонников экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) намеревались совершить теракты в Нью-Йорке — устроить, по их словам, «второе 11 сентября».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства юстиции США.

Боевики планировали атаки летом 2016 года во время священного для мусульман месяца Рамадан. Они собирались заложить взрывчатку на Таймс-сквер и в метро, кроме того, предполагали устроить стрельбу на концертных площадках. Для связи друг с другом экстремисты использовали мессенджеры. Отмечается, что при подготовке они ориентировались на сценарий терактов в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016-го.

Все трое находятся под арестом, один признал вину, отмечает американский Минюст. Двоим подсудимым по 19 лет — это граждане США и Канады. Третий — филиппинец, ему 37 лет. Американец ждет приговора суда на родине, двое других были пойманы за границей. Ожидается, что их выдадут Соединенным Штатам.

Теракты удалось предотвратить благодаря агенту ФБР, внедрившемуся в ячейку группировки.

11 сентября 2001 года в США боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.

С.Б.

