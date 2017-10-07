Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

2017-10-07 18:00 | www.oxu.az | 5

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар просил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключить из Лиги чемпионов «Барселону», его бывший клуб.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает AS.

По информации источника, бразилец был недоволен тем, что каталонский клуб не выплатил ему 26 миллионов евро премиальных за подписание нового контракта в 2016 году. По совету своих адвокатов Неймар обратился в УЕФА с просьбой об отстранении «Барселоны» от участия в Лиге чемпионов, но организация отказала.

По оценке СМИ, зарплата Неймара в ПСЖ составляет более 3 миллионов евро в месяц, что делает его самым высокооплачиваемым в мире футболистом. Также бразилец стал самым дорогим футболистом в истории, перейдя летом этого года во французский клуб за 222 миллиона евро.

УЕФА заподозрил «Пари Сен-Жермен» в нарушении правил финансового фэйр-плей и открыл расследование.

С.Б.

