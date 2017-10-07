В Киеве представлены культура и национальная кухня Азербайджана (ФОТО)

2017-10-07 17:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - При организации Киевской городской госадминистрации состоялась церемония официального открытия международного мероприятия "Outlook world culture festival", говорится в сообщении, распространенном посольством Азербайджана в Украине.

На международном фестивале были представлены культура и национальная кухня Азербайджана. На мероприятии, наряду со стендами 40 стран, демонстрировался и стенд Азербайджана.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев проинформировал гостей о культуре, истории, национальной кухне Азербайджана.

На мероприятии жителей и гостей Киева, диппредставителей угостили национальными сладостями.

Отметим, что это уже четвертый по счету подобный фестиваль, который проводится ежегодно. Он нацелен на пропаганду мировой культуры и истории.

(Текст: Кямаля Сеидова)