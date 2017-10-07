В Саудовской Аравии предотвращено нападение на один из королевских дворцов - СМИ

2017-10-07 18:13 | www.trend.az | 5

Попытка вооруженного нападения на дворец Дар ас-Салям предотвращена в Джидде в Саудовской Аравии. Об этом сообщило в субботу арабское издание Rai Al Youm. По данным газеты, которая ссылается на местные источники в королевстве, у резиденции произошли столкновения, в результате которых погибли несколько охранников и нападавший, передает ТАСС.

Никаких официальных заявлений и комментариев на этот счет из Эр-Рияда не поступало. Между тем, как передает агентство Reuters, посольство США в Саудовской Аравии предупредило своих граждан в королевстве "соблюдать меры безопасности и проявлять предельную осторожность в районе дворца Дар ас-Салям" в связи с появившимися в социальных сетях сообщениях об атаке.

Дар ас-Салям в Джидде является одной из государственных резиденций, где располагается королевская канцелярия, и проводятся министерские заседания.

В последние несколько месяцев Саудовская Аравия сообщала о предотвращении нескольких вооруженных нападений в стране.