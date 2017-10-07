Позиция Турции относительно вступления страны ЕС неизменна - глава МИД

2017-10-07 18:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Позиция Турции относительно вступления страны в ЕС остается неизменной на протяжении последних лет. Об этом сказал министр иностраных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

По словам главы МИД, Турция не прекратит переговоры. "Мы реформируем Турцию независимо от того, будет открыта новая глава в переговорном процессе или нет", - сказал Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства также затронул отношения страны с Германией. По его словам, Турция готова к улучшению отношений с Германией. Он также выразил готовность предпринять усилия со своей стороны. "При этом в Турции остаются под арестом немецкие граждане, что является главной причиной ссоры между Берлином и Анкарой", - добавил Чавушоглу.