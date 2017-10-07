Совет прессы провел мониторинг на митинге

2017-10-07 18:46 | www.apa.az | 4

Мониторинговая группа Совета прессы Азербайджана оценила условия, созданные для выполнения своих профессиональных обязанностей журналистами, освещавшими санкционированный митинг, организованный сегодня, 7 октября на расположенном в Ясамальском районе Баку стадионе «Мэхсул».

Как сообщили АПА в структуре, в ходе акции каких-либо инцидентов зафиксировано не было. Представители СМИ беспрепятственно выполняли свою работу. Фактов ограничения деятельности журналистов не было, членам мониторинговой группы обращений по данному поводу не поступало.

Отмечается, что не все присутствовавшие на митинге журналисты использовали специальные жилеты с надписью «PRESS».

Совет прессы призывает всех журналистов, осуществляющих деятельность в экстремальных ситуациях, в том числе журналистов, задействованных в процессах с риском возникновения экстремальной ситуации, придавать большое значение использованию упомянутой спецодежды. Совет подчеркивает, что это важно в плане защиты их прав.

Отметим, в состав мониторинговой группы Совета прессы наряду с членами данной структуры входят и представители МВД республики.