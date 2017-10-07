Двое мужчин ранены в результате стрельбы в Батуми

2017-10-07 19:23 | www.trend.az | 4

Двое мужчин средних лет сегодня днем были ранены из огнестрельного оружия в Батуми, сообщает Грузия Online со ссылкой на Первый канал ОВГ.

Инцидент произошел на улице Нико Пиросмани. По словам очевидцев, пострадавшие являются основателями строительной компании «Реал-Палас» - это Джумбер Зоидзе и Александр Химшиашвили.



Согласно предварительной информации, на мужчин напал брат последнего – Рамаз Химшиашвили. Стрельба раздалась прямо у входа в офис компании «Реал-Палас». Причиной произошедшего стал семейный конфликт.



В настоящее время раненые находятся в Реферальной больнице Батуми. По словам врачей клиники, их жизням ничего не угрожает.



В связи со случившимся уголовное дело возбуждено по 117 статье УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».