Выборы нового председателя ПАСЕ пройдут 9 октября

2017-10-07 19:38 | www.trend.az | 3

Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге. Об этом сообщается в субботу на сайте ассамблеи, передает ТАСС.

На пост нового председателя ПАСЕ выдвинуты кандидатуры Стеллы Кириакидес (Кипр) и Эмануэлиса Зингерса (Литва).

Педро Аграмунт покидает пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил ТАСС в пятницу его официальный представитель. Временным спикером ПАСЕ был назначен первый вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл.

28 апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту. Это решение последовало после поездки главы ПАСЕ в Сирию совместно с депутатами Госдумы. На летней сессии ассамблеи в регламент ПАСЕ были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю. Полномочия Аграмунта на посту спикера ПАСЕ истекали в январе 2018 года.