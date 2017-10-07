Londra'da araç kalabalığa daldı

2017-10-07 19:44 | www.trend.az | 1

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Yaralılar var.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Yaralılar var.

Bir kişinin olayla ilgili gözaltına alındığı açıklandı.

Londra’nın batısındaki Güney Kensington bölgesinde meydana gelen olayın saldırı olup olmadığı araştırılıyor. Polis, şimdilik terör unsuruna rastlamadıklarını duyurdu.

Mart ayında yine Londra’daki Westminster Köprüsü’nde yayaların üzerine sürülen araç 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Daha sonra saldırgan, parlamento civarında bir polis memurunu da bıçaklayarak öldürmüştü.

Haziran ayında 3 saldırgan Londra Köprüsü’nde yine yayaların üzerine araç sürmüş, daha sonra da sivilleri bıçaklamıştı. Bu olayda da 8 kişi öldürülmüştü.