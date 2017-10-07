В Испании полиция задержала судно с 4 тоннами кокаина

2017-10-07 20:22 | www.apa.az | 4

Испанская полиция провела международную операцию и задержала судно, перевозившее 3,8 тонны кокаина. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция в Twitter.

"На этом судне везли в Испанию 3,8 тонны кокаина. Задержаны семь членов экипажа", — говорится в сообщении полиции. Отмечается, что наркотики были спрятаны в кабине под судовой кухней.

Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на МВД, полиция задержала судно в 870 километрах от Канарских островов. Судно следовало из Колумбии в Испанию.