Даже "десять Трампов" не лишат Иран выгоды от ядерной сделки - Роухани

2017-10-07 20:38 | www.trend.az | 5

Ни президент США Дональд Трамп, ни "десять других Трампов" не смогут свести на нет выгоду, получаемую Тегераном от ядерной сделки, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"Ни (президент США Дональд) Трамп, ни десять других Трампов не могут повернуть вспять необратимые выгоды СВПД (совместный всеобъемлющий план действий - ред.)", - приводит агентство Tasnim слова Роухани, который выступал в субботу в Тегеранском университете на церемонии по случаю начала учебного года в высших заведениях.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.