При наезде водителя автомобиля на пешеходов в Лондоне пострадали 11 человек

2017-10-07 21:51 | www.apa.az | 4

В результате ДТП в центре Лондона пострадали 11 человек, девять из них доставлены в больницы. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщается в твиттере службы скорой помощи британской столицы.

«Мы оказали помощь 11 пострадавшим, у них преимущественно травмы головы и ног, при этом девять из пострадавших госпитализировали в больницы», — говорится в заявлении.

В «скорой» Лондона добавили, что работают совместно с другими экстренными службами на месте происшествия.

Лондонская полиция не связывает с терроризмом наезд автомобиля на пешеходов в центре города. Об этом сообщает Reuters.

Днем 7 октября в центре Лондона, неподалеку от Гайд-парка, автомобиль наехал на толпу пешеходов. Полиция задержала водителя. В настоящее время инцидент не рассматривается как теракт.