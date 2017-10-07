Эрдоган позвонил президенту Азербайджана

2017-10-07 21:55 | www.apa.az | 5

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает АПА со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких двусторонних отношений. Было отмечено, что дружественные и братские связи между нашими странами успешно развиваются. В то же время были обсуждены вопросы, касающиеся визита Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предусмотренного в Азербайджан в конце октября, и программы визита.