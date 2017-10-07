Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

2017-10-07 22:17 | www.trend.az | 0

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç takla attı. Kazada 2 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa yönüne seyir halinde bulunan ve sürücü öğrenilemeyen shortland polis aracı kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp, ağaçları yerinden sökerek karşı yola geçti. Devrilen zırhlı araçta bulunan özel harekat polisleri Mehmet Ali Kocamaz (29) ve Ekrem Elis (28) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi. Kazayı duyan yaralı polislerin meslektaşları olay yerine ve hastaneye akın etti.

Kaza yapan araç çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Milliyet