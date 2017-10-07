Нового главу ПАСЕ выберут 9 октября

2017-10-07 22:52 | www.oxu.az | 4

Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет избран в понедельник, 9 октября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

«В соответствии с правилами процедуры ассамблеи председатель будет избран тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября», — говорится в сообщении.

Как отмечается, новый глава будет занимать свой пост до открытия следующей сессии в Страсбурге, которая пройдёт 22—26 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Педро Аграмунта подтвердил его отставку с поста председателя ПАСЕ.

Э.А.

