Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос касательно учебника «Всеобщая история» для учеников 10-х классов

2017-10-07 23:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос касательно учебников «Всеобщая история» для учеников 10-х классов.

Как сообщили Trend в структуре, несмотря на то, что в оригинале книги, а также в переводе на грузинский язык ошибка допущена не была, в варианте на русском языке произошла техническая ошибка. Обнаруженная ошибка была устранена, учебник был перепечатан и сдан в школьные библиотеки.

Отметим, что в книге «Всеобщая история» для учеников 10-х классов на русском языке, в отличие от вариантов на азербайджанском и грузинском языках, карта топонимов древней Римской империи была отражена неверно.