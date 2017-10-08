США свернули часть добычи нефти и газа в Мексиканском заливе из-за урагана

2017-10-08 00:01 | www.trend.az | 3

Ураган "Нэйт" заставил американские компании свернуть почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Бюро по безопасности и охране окружающей среды.

"По имеющимся оценкам, в Мексиканском заливе прекращена добыча 92% нефти и 77% газа", - говорится в сообщении на сайте Бюро.

Отмечается, что эвакуирован персонал с 302 из 737 добывающих платформ.

Как ожидается, "Нэйт" достигнет американского побережья в субботу вечером. По оценкам специалистов, к этому времени он усилится до урагана второй категории.

Жертвами шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек. Американские штаты Алабама, Луизиана, Флорида и Миссисипи ввели режим чрезвычайного положения.