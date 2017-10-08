Турция хочет предотвратить конфликт в Идлибе - глава МИД

2017-10-08 01:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция хочет предотвратить конфликт в сирийском городе Идлиб. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передают турецкие СМИ,

Чавушоглу напомнил, что на этой территории будут наблюдатели из России и Ирана. "В Идлибе также будут и наши наблюдатели, для того, чтобы не было никаких рисков", - сказал глава МИД.

Чавушоглу также отметил что нужно учитывать и проживание мирного населения в данном районе. "Мы обратились к России, а также другим (ред. "странам"), чтобы не вели бомбардировку с воздуха, так как погибают и мирные. Если есть какие-либо террористы, нужно устанавливать их места и весьти борьбу против них же. Нашей целью является предотвращение конфликта, а также облегчение политического процесса решения вопроса", - сказал министр.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что Вооруженные силы Турции приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против террористической организации YPG.

В настоящее время на границе с Сирией дислоцировано около 25 тысяч турецких военных.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.