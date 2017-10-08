В Армении полиция обнаружила лабораторию по производству наркотиков

2017-10-08 01:37 | www.apa.az | 4

Полиция Еревана 25 сентября задержала мужчину в возрасте 25 лет, который незаконно хранил у себя и периодически принимал наркотические средства. Как передает АПА, об этом Новости Армении-NEWS.am сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Также был найден пакет и две пипетки.

Найденные предметы были конфискованы и отправлены на экспертизу. Полиция выявила источник наркотиков. Он признался, что также употребляет наркотики.

В ходе расследования была выявлена целая сеть. В результате обыска дома жителя Армавира была обнаружена целая лаборатория.