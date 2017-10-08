Турция заявила о готовности работать над улучшением отношений с Германией

2017-10-08 02:12 | www.apa.az | 4

Я готов работать над улучшением отношений с Германией. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью журналу Spiegel.

«Я готов приложить для этого усилия. Нет причин для проблем между Германией и Турцией, даже если прошедший год был сложный», — заявил министр.

По словам Чавушоглу, между Анкарой и Берлином «были разногласия, прежде всего в связи с референдумом», который прошел в апреле 2017 года и привел к внесению поправок в конституцию Турции, предусматривавших переход от парламентской к президентской форме правления.

«Запрет на выступления политиков из турецкого правительства нам не понравился. Но я… сказал своему другу (главе МИД ФРГ) Зигмару Габриэлю: давай вместе смотреть вперед. Если вы сделаете шаг нам навстречу, мы сделаем два навстречу к вам», — добавил министр.