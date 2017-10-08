Трамп: «В отношении КНДР сработает только одна вещь»

2017-10-08 02:52 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи "сработает только одна вещь". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в Twitter.

​"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", — написал он. О чем именно идет речь, Трамп не уточнил.

В пятницу Трамп на торжественном ужине с военным руководством США заявил о "затишье перед бурей", не ответив на просьбы журналистов уточнить, что он имел в виду.