В Шеки мужчина получил серьезную травму, упав с дерева

2017-10-08 03:53 | www.apa.az | 3

В Шеки 61-летний мужчина получил серьезную травму, упав с дерева. Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, минувшим днем в селе Охуд Мансур Наджиб оглу Аскеров 1956 г.р. во время сбора грецких орехов упал с дерева. Пострадавший с различными серьезными травмами были доставлен в райбольницу.

Состояние пострадавшего, получившего закрытую черепно-мозговую травму, общую травму тела и осколочный перелом левого бедра, оценивается врачами как тяжелое.

По факту ведется разбирательство.