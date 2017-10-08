Силы ОДКБ проведут учения на полигонах в Армении

2017-10-08 04:11 | www.apa.az | 4

Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) начнутся в воскресенье на полигонах Баграмян и Алагяз в Армении. Маневры пройдут в рамках стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2017" и завершатся 13 октября. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) РФ.

7 октября в рамках "Боевого братства", которые проходят с 3 октября, завершился первый практический этап - тактико-специальные учения "Поиск-2017", в ходе которого спецназовцы стран ОДКБ разбили базу незаконных вооруженных формирований.

"Практические действия КСОР в ходе проведения совместного оперативно-стратегического учения "Взаимодействие-2017" будут отработаны на двух полигонах: Баграмян вооруженных сил Республики Армения и на полигоне Алагяз 102-й военной базы Вооруженных сил Российской Федерации (дислоцирована в Гюмри - прим. ТАСС). В ходе розыгрыша практических действий на полигоне Алагяз подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактические задачи", - сказали в ЮВО.