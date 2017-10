Фантастическое выступление азербайджанских танцоров на телепроекте НТВ "Ты супер! Танцы" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ представлен очередной выпуск проекта "Ты супер! Танцы", в ходе которого выступили представители Азербайджана 12-летняя Севиндж Бехбудова и 17-летний Илькин Гусейнов, сообщает Trend Life.

Танцоры поразили жюри и зрителей национальным танцем. Фантастическое выступление Илькина Гусейнова и Севиндж Бехбудовой стало настоящим танцевальным подарком. Танцоры из Азербайджана получили "зеленый свет" от всех членов жюри проекта, и прошли в следующий этап проекта.

Севиндж Бехбудова - общительная и дружелюбная девочка. Ее главное увлечение - национальные танцы, которыми она планирует заниматься и в дальнейшем. Мечтает стать профессиональной танцовщицей.

Илькин Гусейнов - хореографией увлекается с самого детства, его основные направления - модерн и национальные танцы. Мечтает и дальше развиваться, чтобы стать настоящим профессионалом.

Международный детский танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" дает шанс талантливым юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники шоу - воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приёмных и опекунских семей из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

Азербайджан на конкурсе представляют Аббасгулу Сафаров, Илькин Гусейнов, Севиндж Бехбудова и Севда Фатуллаева.

Генеральный продюсер телеканала НТВ - Тимур Вайнштейн. Ведущий проекта - заслуженный артист России Александр Олешко. Судейские кресла в проекте занимают профессионалы танцевальной и телевизионной индустрии: хореограф с мировым именем Егор Дружинин, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, известный хореограф Евгений Папунаишвили, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк.

