США поддерживают усилия Турции в борьбе с терроризмом - Пентагон

2017-10-08 08:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - США поддерживают усилия Турции, направленные на борьбу с терроризмом, а также защиту государственных границ. Об этом сказал представитель министерства обороны США Эрик Пахон, пишут турецкие СМИ.

"Мы поддерживаем усилия нашего союзника по НАТО Турцию, направленные на защиту государственных границ, а также борьбу с терроризмом и террористическими организациями", - сказал представитель Пентагона, комментируя действия Турции по сохранения стабильности в районе сирийского Идлиба.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что Вооруженные силы Турции приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против террористической организации YPG.

В настоящее время на границе с Сирией дислоцировано около 25 тысяч турецких военных.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.