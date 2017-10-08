Тегеран: Иран повышает точность своих баллистических ракет

2017-10-08 08:19 | www.apa.az | 5

Тегеран проводит испытания баллистических ракет, чтобы улучшить их точность, а не ядерного оружия, которому она не нужна. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф дал интервью американскому журналу Newsweek, в ходе которого заявил, что баллистические ракеты предназначены для обороны страны и не приспособлены для ядерного оружия.

"Мы продолжаем тестировать их (ракеты), потому что хотим улучшить их точность. Если ракета спроектирована под ядерное оружие, точность не нужна", — сообщил глава иранского МИД, отметив, что ракеты предназначены для размещения на них неядерных боеголовок.