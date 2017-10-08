Ураган “Нейт” достиг побережья США

2017-10-08 09:02 | www.apa.az | 4

Ураган “Нейт” в субботу вечером достиг США, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по его данным ураган проходит над сушей в районе устья реки Миссисиппи.

Ему присвоена первая категория мощности, максимальная скорость ветра достигает 140 километров в час.

Национальная служба погоды выпустила предупреждение о тропическом шторме для Нового Орлеана (штат Луизиана). Ранее для этого мегаполиса действовало предупреждение об урагане, которое остается в силе для ряда других территорий Луизианы, а также Алабамы и Флориды.