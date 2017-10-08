Азербайджан полностью выполняет условия Венского соглашения - генсек ОПЕК (Эксклюзив)

2017-10-08 09:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полностью выполняет свои обязательства в рамках Венского соглашения между ОПЕК и не входящими в нее странами по сокращению производства нефти, сказал в интервью Trend генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан весьма привержен Венскому соглашению, корректируя и сокращая свою нефтедобычу. Эта приверженность является образцовой для нашего общего дела - сбалансирования нефтяного рынка", - сказал Баркиндо.

По словам генерального секретаря, принятие совместных рамок для контроля выполнения условий Венского соглашения является новаторским и уникальным шагом. Как отметил генсек, эти рамки являются показателем поддержки ОПЕК прозрачности, открытости и обмену данными.

"Оценка выполнения условий со стороны всех участников соглашения осуществляется как членами ОПЕК, так и странами, не входящими в организацию. Был создан Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC), в состав которого от ОПЕК вошли Кувейт, Алжир и Венесуэла, а от стран, не входящих в картель - Россия и Оман. Для поддержки JMMC был также создан Совместный технический комитет (JTC), который работает в сотрудничестве с секретариатом ОПЕК. В этом году прошло уже восемь заседаний JTC и пять заседаний JMMC", - сказал генсек ОПЕК.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана в сентябре ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 785,7 тысячи баррелей, из которых 733 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 52,7 тысячи баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 627 тысяч баррелей сырой нефти, 52,7 тысячи баррелей конденсата и 19,3 тысячи баррелей нефтепродуктов.

Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае – 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи, в августе – 734,8 баррелей в сутки.

Отметим, что в декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года.

(Авторы: Ляман Зейналова, Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)