В Армении полиция обнаружила лабораторию по производству наркотиков

2017-10-08 09:23 | www.oxu.az | 4

Полиция Еревана 25 сентября задержала мужчину в возрасте 25 лет, который незаконно хранил у себя и периодически принимал наркотические средства.

Как передает Oxu.Az, об этом news.am сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Также был найден пакет и две пипетки.

Найденные предметы были конфискованы и отправлены на экспертизу. Полиция выявила источник наркотиков. Он признался, что также употребляет наркотики.

В ходе расследования была выявлена целая сеть. В результате обыска дома жителя Армавира была обнаружена целая лаборатория.

A.M.