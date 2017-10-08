Пилот “Мерседеса” Хэмилтон выиграл Гран-при Японии

2017-10-08 10:45 | www.apa.az | 4

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин “Формула-1” “Мерседес” Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, гонка прошла в Судзуке.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из команды “Ред Булл”. Третьим стал его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо. Немец Себастьян Феттель из “Феррари”, который стартовал третьим, сошел с дистанции из-за механических проблем.

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 306 очков. Второе место занимает Феттель (247). Третьим идет еще один пилот “Мерседеса” финн Валттери Боттас (234).