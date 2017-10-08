Хэмилтон выиграл Гран-при Японии

2017-10-08 10:54 | www.oxu.az | 5

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, гонка прошла в Судзуке.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Третьим стал его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо. Немец Себастьян Феттель из «Феррари», который стартовал третьим, сошел с дистанции из-за механических проблем.

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 306 очков. Второе место занимает Феттель (247). Третьим идет еще один пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас (234).

A.M.