Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Японии

2017-10-08 10:52 | www.trend.az | 5

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии. Гонка прошла в Судзуке, передает ТАСС.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Третьим стал его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо. Немец Себастьян Феттель из "Феррари", который стартовал третьим, сошел с дистанции из-за механических проблем.

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 306 очков. Второе место занимает Феттель (247). Третьим идет еще один пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (234).

Следующий этап Гран-при пройдет в США с 20 по 22 октября.