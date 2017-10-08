В сирийском Меядине идет операция по окружению боевиков ИГ

2017-10-08 11:43 | www.trend.az | 5

Операция по окружению боевиков террористической группировки "Исламское государство" проводится в городе Меядин — одном из крупнейших оплотов ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте.

"Штурмовые отряды (сирийской) армии ведут зачистку на западных окраинах Меядина", — сказал собеседник агентства.

В Меядине был расположен один из самых крупных оплотов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы, концентрируя здесь силы, направляли их в сторону города Дейр-эз-Зор и трассы, ведущей в Пальмиру, с целью блокировки основного пути снабжения административного центра провинции.