В понедельник в Баку сохранится теплая погода

2017-10-08 11:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром в некоторых местах ожидается слабый туман, южный ветер вечером сменится на северо-западный, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-16, днем - 20-25, в Баку ночью - 14-16, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 10-15, днем - 20-25, в горах ночью 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.