Завтра будет туманно

2017-10-08 12:23 | www.oxu.az | 7

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром в некоторых местах ожидается слабый туман, южный ветер вечером сменится на северо-западный.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-16, днем - 20-25, в Баку ночью - 14-16, днем - 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, восточный ветер временами будет усиливаться. Ночью - 10-15, днем - 20-25, в горах ночью 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.

A.M.